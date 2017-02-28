Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 18:06
Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео. животные, курьезы, охота и рыбалка, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео

комментировать
Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео

Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео

Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео

    Анекдотическая история о важности выбора верного курса и милосердии ближнего развернулась в штате Орегон.

    Большое семейство ехало на машине на охоту. Вдруг неподалеку от дороги они увидели олениху. Та в свою очередь заметила приближающийся автомобиль и в ужасе попыталась скрыться в зарослях. Но паникующее животное не рассчитало маршрут побега и застряло ровно между деревьями.

    Охотникам пришлось оставить ружья и выручать оленя. Испуганный зверь, почувствовав вкус свободы, поспешил скрыться, так и не поблагодарив спасителей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru