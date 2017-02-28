Охотникам в США пришлось вызволять из плена перепуганную олениху: видео

Анекдотическая история о важности выбора верного курса и милосердии ближнего развернулась в штате Орегон.

Большое семейство ехало на машине на охоту. Вдруг неподалеку от дороги они увидели олениху. Та в свою очередь заметила приближающийся автомобиль и в ужасе попыталась скрыться в зарослях. Но паникующее животное не рассчитало маршрут побега и застряло ровно между деревьями.



Охотникам пришлось оставить ружья и выручать оленя. Испуганный зверь, почувствовав вкус свободы, поспешил скрыться, так и не поблагодарив спасителей.