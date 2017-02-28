Участники проекта «Ты супер!» провели выходной в цирке

У юных участников проекта «Ты супер!» выходной.
Кто-то уже прошел отборочный тур — можно и в цирк съездить. 12-летняя Аня первый раз в жизни увидела белого медведя и поделилась своим счастьем.
Впору начинать волноваться за участников вокального конкурса «Ты супер!»: когда же они репетируют-то? Но все-таки у многих уже позади отборочный тур. Можно хоть немного расслабиться, съездить в цирк.
Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Ожидаю увидеть Егора Крида на лошади, Тимати на жирафе, Стаса Михайлова на слоне».
Ей-то что — шути не хочу. Карина уже в следующем туре. А вот у остальных пока еще коленки трясутся. Правда, почти каждому уже удалось доказать, что на конкурсе точно все зависит от них самих, а не от воли слепого случая, как в лотерее.
А вот в цирке пятерых счастливчиков пустили в закулисье, и решалось, кто пойдет, лотереей. Их всех за кулисы просто нельзя провести. К тому же все участники проекта «Ты супер!» понимают, что не нужно нервировать артистов перед серьезным выступлением.
Потом они все вместе увидели представление. «Снежная королева» — знакомая сказка в каком-то совершенно новом прочтении. Невероятные кульбиты под куполом, от которых дух захватывает. Танцы, шарики, снег — почти настоящий. И дрессировщица — красивая и бесстрашная.
Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!»: «Я никогда не видела белых медведей. И для меня такие впечатления были, я не могла там кричать прям. Но я хотела быстрее позвонить маме и рассказать, что я видела и как».
Приемной маме Аня рассказывает все и всегда. Родная мать от нее отказалась.
Анна Чудакова: «Меня моя мама оставила, и в семимесячном возрасте меня взяли».
«Взяла» Аню сотрудник органов опеки. Это был ее обычный рабочий день.
Нина Стефко: «Что-то екнуло по-русски. Я увидела и поняла, что это мой ребенок».
Об отце Ани ничего не известно, а вот родная мать живет по соседству и успела родить еще четверых детей. Только двое из них живут с ней. О судьбе Ани за 12 лет она даже не попыталась ничего разузнать. Если когда-нибудь разговор дочери с родной матерью все же состоится, сказать Аня ей хотела бы о главном.
Анна Чудакова: «Я бы хотела до нее донести то, что у меня есть такая мама, то, что она самая справедливая и самая-самая-пресамая».
Кажется, даже когда Аня станет совсем взрослой, она никогда так и не найдет нужных фраз, чтобы сказать, какая у нее мама. Потому что для такой сильной любви еще даже слов не придумано.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления юных вокалистов и голосовать за понравившихся участников можно и с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Также теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!» на нашем сайте, а также на YouTube.
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в эфире в 20:00 в субботу, 4 марта.
Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Ожидаю увидеть Егора Крида на лошади, Тимати на жирафе, Стаса Михайлова на слоне».
Ей-то что — шути не хочу. Карина уже в следующем туре. А вот у остальных пока еще коленки трясутся. Правда, почти каждому уже удалось доказать, что на конкурсе точно все зависит от них самих, а не от воли слепого случая, как в лотерее.
А вот в цирке пятерых счастливчиков пустили в закулисье, и решалось, кто пойдет, лотереей. Их всех за кулисы просто нельзя провести. К тому же все участники проекта «Ты супер!» понимают, что не нужно нервировать артистов перед серьезным выступлением.
Потом они все вместе увидели представление. «Снежная королева» — знакомая сказка в каком-то совершенно новом прочтении. Невероятные кульбиты под куполом, от которых дух захватывает. Танцы, шарики, снег — почти настоящий. И дрессировщица — красивая и бесстрашная.
Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!»: «Я никогда не видела белых медведей. И для меня такие впечатления были, я не могла там кричать прям. Но я хотела быстрее позвонить маме и рассказать, что я видела и как».
Приемной маме Аня рассказывает все и всегда. Родная мать от нее отказалась.
Анна Чудакова: «Меня моя мама оставила, и в семимесячном возрасте меня взяли».
«Взяла» Аню сотрудник органов опеки. Это был ее обычный рабочий день.
Нина Стефко: «Что-то екнуло по-русски. Я увидела и поняла, что это мой ребенок».
Об отце Ани ничего не известно, а вот родная мать живет по соседству и успела родить еще четверых детей. Только двое из них живут с ней. О судьбе Ани за 12 лет она даже не попыталась ничего разузнать. Если когда-нибудь разговор дочери с родной матерью все же состоится, сказать Аня ей хотела бы о главном.
Анна Чудакова: «Я бы хотела до нее донести то, что у меня есть такая мама, то, что она самая справедливая и самая-самая-пресамая».
Кажется, даже когда Аня станет совсем взрослой, она никогда так и не найдет нужных фраз, чтобы сказать, какая у нее мама. Потому что для такой сильной любви еще даже слов не придумано.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления юных вокалистов и голосовать за понравившихся участников можно и с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Также теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!» на нашем сайте, а также на YouTube.
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в эфире в 20:00 в субботу, 4 марта.
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