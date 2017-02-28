Во Владимире автомобиль эвакуировали вместе со спавшим в нем ребенком

Полиция проводит проверку по факту эвакуации в центре Владимира автомобиля с находившимся внутри
10-летним мальчиком.
Как сообщили «Интерфаксу» в УМВД по Владимирской области, инцидент произошел 27 февраля. Наряд ГИБДД обнаружил автомобиль Opel Corsa, припаркованный в зоне действия знака «Парковка по нечетным дням запрещена».
Из сообщения УМВД по Владимирской области: «Машина была эвакуирована на штрафстоянку в поселке Коммунар. Стекла в автомобиле были запотевшими, боковые и заднее окно — затонированы. Из-за этого сотрудники ГИБДД не смогли увидеть ребенка, спящего на заднем сиденье. Мальчик проснулся и стал стучать в окна, когда автомобиль уже привезли на штрафстоянку. Ребенка оперативно вернули маме. Его здоровью и жизни ничего не угрожает».
Эвакуированный автомобиль принадлежит подруге матери ребенка. В отношении нее составлен протокол по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Оценку действиям сотрудников ГИБДД и матери ребенка даст проверка, начатая сотрудниками полиции.
Из сообщения УМВД по Владимирской области: «Машина была эвакуирована на штрафстоянку в поселке Коммунар. Стекла в автомобиле были запотевшими, боковые и заднее окно — затонированы. Из-за этого сотрудники ГИБДД не смогли увидеть ребенка, спящего на заднем сиденье. Мальчик проснулся и стал стучать в окна, когда автомобиль уже привезли на штрафстоянку. Ребенка оперативно вернули маме. Его здоровью и жизни ничего не угрожает».
Эвакуированный автомобиль принадлежит подруге матери ребенка. В отношении нее составлен протокол по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Оценку действиям сотрудников ГИБДД и матери ребенка даст проверка, начатая сотрудниками полиции.
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