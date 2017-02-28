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  • 28.02, 16:35

Путин и Атамбаев ответили на вопрос о судьбе российской военной базы в Киргизии

4 комментария
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Путин и Атамбаев ответили на вопрос о судьбе российской военной базы в Киргизии

Путин и Атамбаев ответили на вопрос о судьбе российской военной базы в Киргизии

Путин и Атамбаев ответили на вопрос о судьбе российской военной базы в Киргизии
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Россия закроет свою военную базу в Киргизии, если Бишкек решит, что ему больше не требуется помощь РФ, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

    Оба лидера сообщили, что тема увеличения российского военного присутствия в Киргизии на переговорах не затрагивалась. Но в случае необходимости этот вопрос может быть поднят в рамках ОДКБ.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос расширения воинского контингента мы не обсуждали. Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда обсудим».

    Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии: «Вопрос о расширении российской базы мы даже не рассматривали, мы рассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, вооруженных сил Киргизии и об активизации поставок вооружений, оборудования. Россия хочет помочь нам укрепить наши собственные вооруженные силы».

    Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что у России «нет никакой необходимости» размещать в Киргизии воинский контингент, а наличие военной базы Кант «связано только с одним — с обеспечением безопасности самой Киргизии».

    Владимир Путин: «Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем».

    Глава российского государства также отметил, что содержание военных баз за рубежом — это дополнительные расходы.

    В начале переговоров с Атамбаевым Путин подчеркнул, что Киргизия остается важным партнером России на международной арене.

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