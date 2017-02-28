Российский Boeing провел в Дели шесть часов из-за плохого самочувствия пассажиров

Российский авиалайнер, возвращавшийся из Таиланда в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку в Индии.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, «накануне вечером во время нахождения в воздушном пространстве Индии командир российского Boeing авиакомпании Azur Air запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту, поскольку одному из пассажиров стало плохо».
Из сообщения источника: «Экипажу было предложено приземлиться в Дели. К трапу была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой прямо на борту провели комплекс необходимых мероприятий».
Однако перед взлетом из Дели плохо стало другому пассажиру — 11-летнему ребенку.
Из сообщения источника: «После того, как кабинный экипаж закрыл двери, к ним обратились родители 11-летнего ребенка, которому также стало плохо. Было принято решение вернуться на стоянку и вновь вызвать к трапу скорую помощь. Ребенок был госпитализирован».
В общей сложности российскому лайнеру пришлось провести в аэропорту индийской столицы порядка шести часов, затем он вылетел в Домодедово.
Из сообщения источника: «Экипажу было предложено приземлиться в Дели. К трапу была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой прямо на борту провели комплекс необходимых мероприятий».
Однако перед взлетом из Дели плохо стало другому пассажиру — 11-летнему ребенку.
Из сообщения источника: «После того, как кабинный экипаж закрыл двери, к ним обратились родители 11-летнего ребенка, которому также стало плохо. Было принято решение вернуться на стоянку и вновь вызвать к трапу скорую помощь. Ребенок был госпитализирован».
В общей сложности российскому лайнеру пришлось провести в аэропорту индийской столицы порядка шести часов, затем он вылетел в Домодедово.
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