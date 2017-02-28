В Зеленограде школьница умерла после перемены

Следователи начали проверку по факту смерти зеленоградской школьницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, школьница на перемене почувствовала себя плохо и потеряла сознание.



Из сообщения СК: «Незамедлительно девочка была госпитализирована в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, последняя скончалась».



По данному факту начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.