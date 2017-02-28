В Зеленограде школьница умерла после перемены

Следователи начали проверку по факту смерти зеленоградской школьницы, сообщает
пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, школьница на перемене почувствовала себя плохо и потеряла сознание.
Из сообщения СК: «Незамедлительно девочка была госпитализирована в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, последняя скончалась».
По данному факту начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Из сообщения СК: «Незамедлительно девочка была госпитализирована в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, последняя скончалась».
По данному факту начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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