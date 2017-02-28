В Нижневартовске неизвестные устроили погоню со стрельбой у лицея

Жители Нижневартовска стали очевидцами погони со стрельбой. Она завершилась крупной аварией у стен лицея. Серьезные травмы получил
43-летний мужчина. Именно его долгое время преследовали неизвестные. В результате огнестрельного ранения он потерял управление, его иномарка перевернулась. Первую помощь пострадавшему оказали прохожие. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Случившееся в городе нефтяников больше напоминало кадры из боевика. Две иномарки разбиты. Третья лежит на боку посреди улицы. Сотрудники ДПС, кинологи и полицейские осматривают место происшествия. Неизвестные устроили в городе погоню со стрельбой.
Что стало причиной конфликта, пока не известно. Очевидцы говорят, что по улице мчались две машины. Затем они свернули во двор. Вероятнее всего, одна преследовала другую. В какой-то момент один из водителей открыл огонь — прострелил колесо, одна из пуль попала в стекло второго авто. Мужчина, находившийся за рулем преследуемой машины, потерял управление. Он врезался в ограждение, задел припаркованные во дворе автомобили и перевернулся. Вероятный виновник ЧП с места преступления скрылся. Но жильцы дома запомнили марку и цвет машины. В городе объявлен план «Перехват».
Ольга Абмайкина, начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО: «Полицейскими установлено, что неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Nissan, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося».
Водителю, который оказался заблокированным в автомобиле, помогли прохожие. Мужчина находился без сознания. Чтобы вызволить его из салона, людям пришлось кувалдой разбить лобовое стекло. Сейчас пострадавший находится в больнице, о его состоянии пока ничего не известно.
Стрельба произошла рядом с образовательным учреждением. Дети стали невольными свидетелями погони. Полицейские обнаружили во дворе дома семь гильз. В ближайшее время их отправят на баллистическую экспертизу, чтобы установить, из какого оружия подозреваемый или подозреваемые вели огонь.
Между тем поступила информация о горящем на окраине города автомобиле. Оперативники не исключают, что таким образом злоумышленники, которые устроили погоню, решили замести следы.
Что стало причиной конфликта, пока не известно. Очевидцы говорят, что по улице мчались две машины. Затем они свернули во двор. Вероятнее всего, одна преследовала другую. В какой-то момент один из водителей открыл огонь — прострелил колесо, одна из пуль попала в стекло второго авто. Мужчина, находившийся за рулем преследуемой машины, потерял управление. Он врезался в ограждение, задел припаркованные во дворе автомобили и перевернулся. Вероятный виновник ЧП с места преступления скрылся. Но жильцы дома запомнили марку и цвет машины. В городе объявлен план «Перехват».
Ольга Абмайкина, начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО: «Полицейскими установлено, что неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Nissan, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося».
Водителю, который оказался заблокированным в автомобиле, помогли прохожие. Мужчина находился без сознания. Чтобы вызволить его из салона, людям пришлось кувалдой разбить лобовое стекло. Сейчас пострадавший находится в больнице, о его состоянии пока ничего не известно.
Стрельба произошла рядом с образовательным учреждением. Дети стали невольными свидетелями погони. Полицейские обнаружили во дворе дома семь гильз. В ближайшее время их отправят на баллистическую экспертизу, чтобы установить, из какого оружия подозреваемый или подозреваемые вели огонь.
Между тем поступила информация о горящем на окраине города автомобиле. Оперативники не исключают, что таким образом злоумышленники, которые устроили погоню, решили замести следы.
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