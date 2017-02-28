В Нижневартовске неизвестные устроили погоню со стрельбой у лицея

Жители Нижневартовска стали очевидцами погони со стрельбой. Она завершилась крупной аварией у стен лицея. Серьезные травмы получил 43-летний мужчина. Именно его долгое время преследовали неизвестные. В результате огнестрельного ранения он потерял управление, его иномарка перевернулась. Первую помощь пострадавшему оказали прохожие. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Случившееся в городе нефтяников больше напоминало кадры из боевика. Две иномарки разбиты. Третья лежит на боку посреди улицы. Сотрудники ДПС, кинологи и полицейские осматривают место происшествия. Неизвестные устроили в городе погоню со стрельбой.



Что стало причиной конфликта, пока не известно. Очевидцы говорят, что по улице мчались две машины. Затем они свернули во двор. Вероятнее всего, одна преследовала другую. В какой-то момент один из водителей открыл огонь — прострелил колесо, одна из пуль попала в стекло второго авто. Мужчина, находившийся за рулем преследуемой машины, потерял управление. Он врезался в ограждение, задел припаркованные во дворе автомобили и перевернулся. Вероятный виновник ЧП с места преступления скрылся. Но жильцы дома запомнили марку и цвет машины. В городе объявлен план «Перехват».



Ольга Абмайкина, начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО: «Полицейскими установлено, что неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Nissan, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося».



Водителю, который оказался заблокированным в автомобиле, помогли прохожие. Мужчина находился без сознания. Чтобы вызволить его из салона, людям пришлось кувалдой разбить лобовое стекло. Сейчас пострадавший находится в больнице, о его состоянии пока ничего не известно.



Стрельба произошла рядом с образовательным учреждением. Дети стали невольными свидетелями погони. Полицейские обнаружили во дворе дома семь гильз. В ближайшее время их отправят на баллистическую экспертизу, чтобы установить, из какого оружия подозреваемый или подозреваемые вели огонь.



Между тем поступила информация о горящем на окраине города автомобиле. Оперативники не исключают, что таким образом злоумышленники, которые устроили погоню, решили замести следы.

