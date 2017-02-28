МИД обвинил США в попытке организовать экономическую блокаду России

Противники России в американском Конгрессе пытаются организовать нечто вроде экономической блокады через специальный законопроект. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Сергей Рябков: «Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях (России и США). В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле».
Более того, по словам Рябкова, предлагается ужесточить и расширить ограничения, а также с помощью шантажа заставить присоединиться к ним другие страны. Дипломат назвал это попыткой организовать «нечто вроде экономической блокады России».
В январе этого года стало известно, что влиятельные американские сенаторы подготовили законопроект, согласно которому решение Дональда Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.
Более того, по словам Рябкова, предлагается ужесточить и расширить ограничения, а также с помощью шантажа заставить присоединиться к ним другие страны. Дипломат назвал это попыткой организовать «нечто вроде экономической блокады России».
В январе этого года стало известно, что влиятельные американские сенаторы подготовили законопроект, согласно которому решение Дональда Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.
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