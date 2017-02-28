Роспотребнадзор готов снять эмбарго на импорт вина из Молдавии

Россия может фактически снять запрет на импорт молдавских вин. Сейчас разрешены поставки лишь с нескольких предприятий. Судя по заявлениям Роспотребнадзора, к молдавскому вину больше нет вопросов.
В 2013 году Роспотребнадзор, тогда еще во главе с Геннадием Онищенко, ввел эмбарго на поставки молдавского вина, объяснив это претензиями к качеству. Исключением стало Приднестровье, а позже запрет был снят для Гагаузии.
Держалось эмбарго три с половиной года. А в середине февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что российские эксперты отправятся на молдавские винодельческие предприятия. Сегодня глава ведомства Анна Попова заявила, что большинство из 13 проверенных предприятий сможет возобновить поставки после прохождения лабораторных исследований.
Эксперты отмечают, что в случае возвращения молдавское вино вряд ли займет былое место на прилавках — рынок сильно изменился. До введения ограничений на вино из Молдавии приходилось 10–12%, а в середине 2015-го его доля не превышала 1%.
Держалось эмбарго три с половиной года. А в середине февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что российские эксперты отправятся на молдавские винодельческие предприятия. Сегодня глава ведомства Анна Попова заявила, что большинство из 13 проверенных предприятий сможет возобновить поставки после прохождения лабораторных исследований.
Эксперты отмечают, что в случае возвращения молдавское вино вряд ли займет былое место на прилавках — рынок сильно изменился. До введения ограничений на вино из Молдавии приходилось 10–12%, а в середине 2015-го его доля не превышала 1%.
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