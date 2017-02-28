Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 15:04
Роспотребнадзор готов снять эмбарго на импорт вина из Молдавии. алкоголь, импорт, Молдавия, Роспотребнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Роспотребнадзор готов снять эмбарго на импорт вина из Молдавии

комментировать

Роспотребнадзор готов снять эмбарго на импорт вина из Молдавии

Роспотребнадзор готов снять эмбарго на импорт вина из Молдавии

    Россия может фактически снять запрет на импорт молдавских вин. Сейчас разрешены поставки лишь с нескольких предприятий. Судя по заявлениям Роспотребнадзора, к молдавскому вину больше нет вопросов.

    В 2013 году Роспотребнадзор, тогда еще во главе с Геннадием Онищенко, ввел эмбарго на поставки молдавского вина, объяснив это претензиями к качеству. Исключением стало Приднестровье, а позже запрет был снят для Гагаузии.

    Держалось эмбарго три с половиной года. А в середине февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что российские эксперты отправятся на молдавские винодельческие предприятия. Сегодня глава ведомства Анна Попова заявила, что большинство из 13 проверенных предприятий сможет возобновить поставки после прохождения лабораторных исследований.

    Эксперты отмечают, что в случае возвращения молдавское вино вряд ли займет былое место на прилавках — рынок сильно изменился. До введения ограничений на вино из Молдавии приходилось 10–12%, а в середине 2015-го его доля не превышала 1%.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru