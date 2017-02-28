Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 15:05
Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Киргизия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

1 комментарий
Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

    Киргизия остается важным партнером России на международной арене, заявил Владимир Путин в Бишкеке на встрече с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

    Российский лидер поблагодарил коллегу за поступательное развитие отношений с РФ.

    Владимир Путин, президент РФ: «Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям. Кыргызстан остается для нас очень важным партнером. И нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономической связи Россия занимает первое место. Хотя в стоимостном выражении мы наблюдаем некоторое снижение, но физические объемы даже растут. Тем не менее, нам есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой».

    Перед началом переговоров прошла торжественная встреча на площадке перед входом в резиденцию киргизского лидера. После исполнения оркестром гимнов двух стран президенты прошли вдоль почетного караула и поприветствовали участников делегаций.

    В Киргизию Путин прилетел из Душанбе, где утром за завтраком с президентом Таджикистана Рахмоном было продолжено начатое накануне обсуждение актуальных вопросов. Затем лидеры России и Таджикистана пообщались по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Во время разговора Путин выразил сожаление, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не сможет посетить Туркмению. Однако президент заверил, что в обозримом будущем обязательно приедет в республику.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru