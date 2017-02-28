Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию

Киргизия остается важным партнером России на международной арене, заявил Владимир Путин в Бишкеке на встрече с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.
Российский лидер поблагодарил коллегу за поступательное развитие отношений с РФ.
Владимир Путин, президент РФ: «Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям. Кыргызстан остается для нас очень важным партнером. И нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономической связи Россия занимает первое место. Хотя в стоимостном выражении мы наблюдаем некоторое снижение, но физические объемы даже растут. Тем не менее, нам есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой».
Перед началом переговоров прошла торжественная встреча на площадке перед входом в резиденцию киргизского лидера. После исполнения оркестром гимнов двух стран президенты прошли вдоль почетного караула и поприветствовали участников делегаций.
В Киргизию Путин прилетел из Душанбе, где утром за завтраком с президентом Таджикистана Рахмоном было продолжено начатое накануне обсуждение актуальных вопросов. Затем лидеры России и Таджикистана пообщались по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Во время разговора Путин выразил сожаление, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не сможет посетить Туркмению. Однако президент заверил, что в обозримом будущем обязательно приедет в республику.
Владимир Путин, президент РФ: «Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям. Кыргызстан остается для нас очень важным партнером. И нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономической связи Россия занимает первое место. Хотя в стоимостном выражении мы наблюдаем некоторое снижение, но физические объемы даже растут. Тем не менее, нам есть о чем поговорить, объем наших отношений очень большой».
Перед началом переговоров прошла торжественная встреча на площадке перед входом в резиденцию киргизского лидера. После исполнения оркестром гимнов двух стран президенты прошли вдоль почетного караула и поприветствовали участников делегаций.
В Киргизию Путин прилетел из Душанбе, где утром за завтраком с президентом Таджикистана Рахмоном было продолжено начатое накануне обсуждение актуальных вопросов. Затем лидеры России и Таджикистана пообщались по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Во время разговора Путин выразил сожаление, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не сможет посетить Туркмению. Однако президент заверил, что в обозримом будущем обязательно приедет в республику.
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