Ребенок умер в Москве после решения медиков не госпитализировать его

Следователи проводят доследственную проверку после смерти мальчика, страдавшего от тяжелых хронических заболеваний. Трагедия произошла в одной из квартир на
юго-востоке Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что пятилетний мальчик скончался в Москве от обострения при ротавирусной инфекции после того, как врачи скорой помощи отказались его госпитализировать.
Как передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Москве, «при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено».
Из сообщения СУ СК по Москве: «Установлено, что ребенок имел тяжелые хронические заболевания. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка».
Также стало известно, что по факту смерти ребенка после отказа врачей его госпитализировать начинает проверку Росздравнадзор. «Да, территориальный орган по Москве и Московской области начинает проверку», — сообщили в ведомстве.
Как передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Москве, «при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено».
Из сообщения СУ СК по Москве: «Установлено, что ребенок имел тяжелые хронические заболевания. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка».
Также стало известно, что по факту смерти ребенка после отказа врачей его госпитализировать начинает проверку Росздравнадзор. «Да, территориальный орган по Москве и Московской области начинает проверку», — сообщили в ведомстве.
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