Число жертв падения самолета на жилые дома в Калифорнии возросло до четырех

После падения борта Cessna 310 на жилые дома вспыхнул сильный пожар.
По данным ATV, при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека, еще двое пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем. По данным Washington Post, на борту находились подростки, которые возвращались с соревнований по чирлидингу.
При падении самолет повредил сразу два дома, которые загорелись. По сообщению одного из выживших, в Cessna 310 находились пять человек.
борт рухнул на жилые дома. Федеральное авиационное управления США начало расследование причин происшествия.
При падении самолет повредил сразу два дома, которые загорелись. По сообщению одного из выживших, в Cessna 310 находились пять человек.
борт рухнул на жилые дома. Федеральное авиационное управления США начало расследование причин происшествия.
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