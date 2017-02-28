YouTube ежедневно демонстрирует 1 млрд часов видео

Пользователи сервиса YouTube ежедневно просматривают видео на 1 млрд часов. Такие подсчеты сделал сам хостинг, который принадлежит компании Google.

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Миллиард часов — это в 10 раз больше, чем в 2012 году, когда YouTube стал работать по специальным алгоритмам. Суть была в следующем: имея информацию о том, что пользователь смотрит, сайт начал делать индивидуальную подборку для каждого пользователя, чтобы он как можно дольше просидел на сайте.



А если кто-то захочет в одиночку пересмотреть миллиард часов видео на YouTube, ему придется потратить на это больше 100 тысяч лет.