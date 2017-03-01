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  • 01.03, 12:18
Акции «Трансаэро» подскочили на 20% на новостях о новом плане возрождения авиакомпании. авиакомпании, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Акции «Трансаэро» подскочили на 20% на новостях о новом плане возрождения авиакомпании

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Акции «Трансаэро» подскочили на 20% на новостях о новом плане возрождения авиакомпании

Акции «Трансаэро» подскочили на 20% на новостях о новом плане возрождения авиакомпании

    Сегодня появилась информация о том, что у обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» появился шанс на возрождение. Компания пытается сделать это давно, но теперь говорят, что этим процессом заинтересовались и кредиторы.

    Российские банки готовы изучить план создания в России новой авиакомпании под брендом «Трансаэро», сообщает газета «Ведомости». Издание ознакомилось с письмами, которые гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину отправили «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Абсолют банк» и «Юникредит».

    Ранее Бурдин предлагал им такой план: возрожденная авиакомпания с названием «Трансаэро» появится в ноябре, для этого банки-кредиторы конвертируют старый долг перевозчика в его новые акции.

    По информации газеты, в «Абсолют банке» выразили заинтересованность, но попросили детальный бизнес-план, а «Сбербанк» интересует, как идут переговоры о поставках самолетов.

    На фоне этой информации котировки акций «Трансаэро» на бирже подскочили на 20%.

    На момент банкротства в октябре 2015 года «Трансаэро» была второй по величине авиакомпанией страны.

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