Минтруд не исключает возвращения страхования от безработицы

Министерство труда и социальной защиты предлагает возобновить в России страхование от безработицы. Финансировать его хотят за счет работодателей.
Страхование от безработицы существовало в России до 2001 года. Работодатели наполняли специальный фонд, отчисляя туда определенный процент от зарплат.
Сейчас деньги на пособия по безработице полностью берут из федерального бюджета, а тот испытывает дефицит. Министр труда Максим Топилин рассказал РБК, что в перспективе 7–10 лет Россия может вернуться к системе страхования за счет работодателей. Отдавать с фонда зарплат нужно будет около процента, подсчитали в ведомстве.
Новая модель, по словам Топилина, позволит собрать порядка 200 млрд рублей, тогда как на пособия по безработице из бюджета тратится всего около 40 млрд. Одновременно Минтруд собирается сократить число тех, кто может претендовать на пособия по безработице. По словам Топилина, государство хочет помогать людям, которые действительно ищут новую работу максимально быстро, а не тем, кто не работал долгое время или вообще никогда.
Сейчас деньги на пособия по безработице полностью берут из федерального бюджета, а тот испытывает дефицит. Министр труда Максим Топилин рассказал РБК, что в перспективе 7–10 лет Россия может вернуться к системе страхования за счет работодателей. Отдавать с фонда зарплат нужно будет около процента, подсчитали в ведомстве.
Новая модель, по словам Топилина, позволит собрать порядка 200 млрд рублей, тогда как на пособия по безработице из бюджета тратится всего около 40 млрд. Одновременно Минтруд собирается сократить число тех, кто может претендовать на пособия по безработице. По словам Топилина, государство хочет помогать людям, которые действительно ищут новую работу максимально быстро, а не тем, кто не работал долгое время или вообще никогда.
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