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  • 28.02, 12:03
Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей. артисты, знаменитости, кино, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей

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Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей

Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей

Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей

    Сегодня день рождения отмечает одна из самых ярких актрис советского и российского театра и кино — Татьяна Васильева.

    На ее счету десятки ролей в ведущих московских театрах. Разнообразием отличается и список кинематографических работ Васильевой, с невероятной легкостью и убедительностью она может сыграть в мелодрамах и боевиках, детективах и мюзиклах. А комедийные роли вообще вне всякого обсуждения — чего стоят ее Дуэнья или Сусанна из «Самой обаятельной и привлекательной». В свой юбилей она рассказала НТВ о себе, своем творчестве и зрителях.

    Татьяна Васильева: «Мне очень повезло. Я — счастливейшая. Я снималась еще в хороших фильмах про людей, а не про вампиров. Кто меня зовет в кино? Меня зовут, да. Вот голову предложили играть в каком-то триллере вампирши. Я сначала начала готовиться к этой роли. Думала: „Лучше все-таки сниматься, чем не сниматься“. Сижу, учу текст, а надо мной у меня дома висят иконы. И я так глянула на них и думаю: „Господи, прости меня, что я делаю?“. Позвонила, а меня уже машина стоит внизу ждет, чтобы ехать туда сниматься, я говорю: „Я не приеду“. „Причина?“. Как я могу объяснить причину?»

    Она рассказала, что для нее самое важное в ее работе. Васильева ценит свое влияние на зрителей.

    Татьяна Васильева: «Я, конечно, знаю, когда я могу молчать столько, сколько я хочу. Ради этого вот, мне кажется, есть актер и есть сцена. Ради этого, если ты можешь молчать, и все молчат, и такая тишина. Это великое ощущение. Или ты можешь заставить смеяться всех одновременно».

    Васильева с благодарностью и увлеченностью говорит о выступлениях на театральных сценах. По ее словам, это является ее спасением от невзгод.

    Татьяна Васильева: «Театр — это спасение. Театр — это лечение, это от всех ужасов, которые к тебе приходят. Хотя бы на два-три часа ты выходишь обязательно из этого. Потом вернешься, но это будет потом. А какое-то время еще будет хорошо после спектакля».

    Татьяна Григорьевна Васильева, урожденная Ицыкович, родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. На ее счету более 130 ролей в фильмах и сериалах. Звание народной артистки РФ ей было присвоено в 1992 году. А в 2013 году она была удостоена ордена Почета. Кроме того, Васильева — лауреат премий «Ника», «Кумир», кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Золотой овен».




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