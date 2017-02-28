Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает юбилей

К юбилею народной артистки России Татьяны Васильевой собрали кадры с ее яркими образами pic.twitter.com/3UNfu3bVbp — НТВ (@ntvru) 28 февраля 2017 г.

На ее счету десятки ролей в ведущих московских театрах. Разнообразием отличается и список кинематографических работ Васильевой, с невероятной легкостью и убедительностью она может сыграть в мелодрамах и боевиках, детективах и мюзиклах. А комедийные роли вообще вне всякого обсуждения — чего стоят ее Дуэнья или Сусанна из «Самой обаятельной и привлекательной». В свой юбилей она рассказала НТВ о себе, своем творчестве и зрителях.: «Мне очень повезло. Я — счастливейшая. Я снималась еще в хороших фильмах про людей, а не про вампиров. Кто меня зовет в кино? Меня зовут, да. Вот голову предложили играть в каком-то триллере вампирши. Я сначала начала готовиться к этой роли. Думала: „Лучше все-таки сниматься, чем не сниматься“. Сижу, учу текст, а надо мной у меня дома висят иконы. И я так глянула на них и думаю: „Господи, прости меня, что я делаю?“. Позвонила, а меня уже машина стоит внизу ждет, чтобы ехать туда сниматься, я говорю: „Я не приеду“. „Причина?“. Как я могу объяснить причину?»Она рассказала, что для нее самое важное в ее работе. Васильева ценит свое влияние на зрителей.: «Я, конечно, знаю, когда я могу молчать столько, сколько я хочу. Ради этого вот, мне кажется, есть актер и есть сцена. Ради этого, если ты можешь молчать, и все молчат, и такая тишина. Это великое ощущение. Или ты можешь заставить смеяться всех одновременно».Васильева с благодарностью и увлеченностью говорит о выступлениях на театральных сценах. По ее словам, это является ее спасением от невзгод.: «Театр — это спасение. Театр — это лечение, это от всех ужасов, которые к тебе приходят. Хотя бы на два-три часа ты выходишь обязательно из этого. Потом вернешься, но это будет потом. А какое-то время еще будет хорошо после спектакля».Татьяна Григорьевна Васильева, урожденная Ицыкович, родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. На ее счету более 130 ролей в фильмах и сериалах. Звание народной артистки РФ ей было присвоено в 1992 году. А в 2013 году она была удостоена ордена Почета. Кроме того, Васильева — лауреат премий «Ника», «Кумир», кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Золотой овен».