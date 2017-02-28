Путин пообещал посетить Туркмению «в обозримой перспективе»

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые накануне провели переговоры в Душанбе, пообщались по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Во время разговора российский лидер выразил сожаление, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не сможет посетить Туркмению. Однако Путин заверил, что «обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе».
Во время завтрака Путин и Рахмон продолжили обсуждение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня российского президента ждут в Киргизии.
Во время завтрака Путин и Рахмон продолжили обсуждение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня российского президента ждут в Киргизии.
Комментарии