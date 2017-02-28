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  • 28.02, 12:02
Путин пообещал посетить Туркмению «в обозримой перспективе». Путин, Таджикистан, Туркмения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин пообещал посетить Туркмению «в обозримой перспективе»

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Путин пообещал посетить Туркмению «в обозримой перспективе»

Путин пообещал посетить Туркмению «в обозримой перспективе»

    Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые накануне провели переговоры в Душанбе, пообщались по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Во время разговора российский лидер выразил сожаление, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию он не сможет посетить Туркмению. Однако Путин заверил, что «обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе».

    Во время завтрака Путин и Рахмон продолжили обсуждение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

    Сегодня российского президента ждут в Киргизии.

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