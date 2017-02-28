Итальянцы на форуме в Сочи представили справочник по инвестициям в Россию

Сегодня в Сочи участники инвестиционного форума обсудят вопросы межбюджетной политики. Кроме того, как ожидается, премьер и главы российских регионов рассмотрят вопросы помощи инновационным компаниям и технологическим лидерам.

Программа второго дня форума началась с итало-российского делового завтрака. Как отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, Италия широко представлена на форуме в Сочи. Сегодня на деловом завтраке делегаты этой страны напомнили, что в 2015 году первым государственным лидером, который посетил Россию после событий на Украине, стал именно премьер Италии Маттео Ренци, и, в отличие от ряда других стран, фирмы которых покинули Россию, итальянский бизнес остался.



Кроме того, как стало известно в Сочи, в Италии выпустили специальный справочник по инвестициям в Россию. В нем речь идет о 100 проектах, которые предлагаются итальянским деловым кругам. Итальянцы готовы помогать России с технологиями и диверсификацией экономики.



Витторио Торрембини, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM: «В последнее время ситуация продвигается вперед. В особой экономической зоне в Липецкой области у нас три итальянских проекта. Большие инфраструктурные проекты в Санкт-Петербурге, готовятся и другие».



На завтраке присутствовали несколько российских губернаторов, в том числе Калужской области Анатолий Артамонов. Этот регион наиболее продвинут в сборке автомобилей зарубежных марок. Артамонов активно привлекает иностранный бизнес, и в последнее время на Италию делается особая ставка.



Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области: «Мы объявили для себя стратегически важными партнерами две страны — Турцию и Италию — и начали с ними активно работать. Мы будем открывать предприятия по производству суперсовременных отделочных материалов. Это итальянский капитал».



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