Дети из курского села вынуждены учиться в полуразрушенной школе без воды и тепла

В Курской области в одной из сельских школ появился новый предмет, который уже стал главным: как выжить зимой. Здание вот-вот развалится, там нет ни воды, ни света, ни тепла. Местные власти об этом знают, но денег на ремонт давать не собираются.

Свой полувековой юбилей сельская школа встречает призывами о помощи. В маленькой школьной столовой посуду моют по старинке — в трех тазиках. Нет воды, нет канализации, нет газа. Ученики мерзнут. Электрообогреватели от морозов не спасают. Уроки жесточайшей экономии и выживания в холодной школе дети усваивают с первого класса.



По словам родителей учеников, отремонтировать школу власти обещают каждый раз перед выборами, а потом сокращают школьные расходы до минимума.



Здание веретенинской школы сильно страдает от постоянных взрывов на горно-обогатительном комбинате, карьер находится в километре от села. Несущие стены в трещинах. На просьбы выделить средства на ремонт пострадавшего здания власти не реагируют.



Свалить все на то, что в местном бюджете нет денег, у чиновников не получается. Сельсовет после капитального ремонта. В прошлом году в селе построили двухэтажную библиотеку со всеми удобствами, сейчас к сдаче готовят большой дом культуры. А неудобные вопросы к местным властям для педагогов обернулись угрозами. Учителям посоветовали не жаловаться журналистам на руководство района и главу сельсовета.



В районной администрации не смогли объяснить, почему веретенинская школа финансируется по остаточному принципу и почему бюджетные миллионы тратят не на социально значимые объекты. В бедственном положении школы чиновники винят федеральные законы и сельских депутатов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.