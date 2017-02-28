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  • 28.02, 12:02
Дети из курского села вынуждены учиться в полуразрушенной школе без воды и тепла. Курская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дети из курского села вынуждены учиться в полуразрушенной школе без воды и тепла

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Дети из курского села вынуждены учиться в полуразрушенной школе без воды и тепла

Дети из курского села вынуждены учиться в полуразрушенной школе без воды и тепла

    В Курской области в одной из сельских школ появился новый предмет, который уже стал главным: как выжить зимой. Здание вот-вот развалится, там нет ни воды, ни света, ни тепла. Местные власти об этом знают, но денег на ремонт давать не собираются.

    Свой полувековой юбилей сельская школа встречает призывами о помощи. В маленькой школьной столовой посуду моют по старинке — в трех тазиках. Нет воды, нет канализации, нет газа. Ученики мерзнут. Электрообогреватели от морозов не спасают. Уроки жесточайшей экономии и выживания в холодной школе дети усваивают с первого класса.

    По словам родителей учеников, отремонтировать школу власти обещают каждый раз перед выборами, а потом сокращают школьные расходы до минимума.

    Здание веретенинской школы сильно страдает от постоянных взрывов на горно-обогатительном комбинате, карьер находится в километре от села. Несущие стены в трещинах. На просьбы выделить средства на ремонт пострадавшего здания власти не реагируют.

    Свалить все на то, что в местном бюджете нет денег, у чиновников не получается. Сельсовет после капитального ремонта. В прошлом году в селе построили двухэтажную библиотеку со всеми удобствами, сейчас к сдаче готовят большой дом культуры. А неудобные вопросы к местным властям для педагогов обернулись угрозами. Учителям посоветовали не жаловаться журналистам на руководство района и главу сельсовета.

    В районной администрации не смогли объяснить, почему веретенинская школа финансируется по остаточному принципу и почему бюджетные миллионы тратят не на социально значимые объекты. В бедственном положении школы чиновники винят федеральные законы и сельских депутатов.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.

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