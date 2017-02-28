Катавшийся с горы школьник погиб под лавиной в Башкирии

Трагедия произошла накануне в Баймакском районе Башкирии. Предварительно установлено, что трое 7-летних мальчиков из деревни Чингизово после школьных занятий отправились кататься на ледянках с горы Алсын-бай, которая находится примерно в 600 метрах от их села.: «Поднявшись на гору более 30 метров высотой, не оборудованную для детских игр, дети съехали вниз, вызвав сход снежной массы с горы. Двоих мальчиков отбросило лавиной в сторону, а третьего завалило снегом».Родственники откопали мальчика, его доставили в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, спасти школьника не удалось. Предположительно, причиной смерти стал перелом основания черепа.Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели мальчика.Башкирские следователи предупреждают жителей региона, что в связи со сложными погодными условиями нельзя оставлять детей на улице без присмотра.