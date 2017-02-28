Двое российских подростков впали в кому после ДТП в Таиланде

Двое несовершеннолетних россиян в возрасте 14 и 16 лет попали в реанимацию после ДТП в курортной Паттайе.
Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Таиланде, авария произошла еще 23 февраля. Подростки — брат и сестра — ехали на мотороллере, когда на перекрестке их сбил автобус. Россияне получили серьезные травмы, в том числе головы. В состоянии комы они находятся в местной больнице.
Из сообщения консульского отдела: «Мы спрашивали одного из родителей о необходимости эвакуации в Россию, но она не потребуется. Семья уже долгое время проживает в Таиланде, так что лечение будет продолжено здесь».
Пользователи соцсетей сообщают, что брат и сестра, попавшие в аварию, воспитывались одним отцом.
Из сообщения консульского отдела: «Мы спрашивали одного из родителей о необходимости эвакуации в Россию, но она не потребуется. Семья уже долгое время проживает в Таиланде, так что лечение будет продолжено здесь».
Пользователи соцсетей сообщают, что брат и сестра, попавшие в аварию, воспитывались одним отцом.
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