Представитель ООН прокомментировал признание паспортов ДНР и ЛНР в России

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подвел итоги визита в Москву, в ходе которого провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МЧС Владимиром Пучковым.
Комментируя в интервью газете «Коммерсант» указ о признании документов жителей ДНР и ЛНР в России, Филиппо Гранди подчеркнул, что жителям самопровозглашенных республик нужны паспорта, но это не должно мешать выполнению минских соглашений.
Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев: «С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что признание Москвой документов ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и минским договоренностям.
Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев: «С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что признание Москвой документов ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и минским договоренностям.
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