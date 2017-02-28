Тело израненного москвича нашли в квартире на Рублёвском шоссе

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти
51-летнего мужчины, тело которого с колото-резаными ранами и травмой головы было найдено в одной из квартир на Рублёвском шоссе.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД по городу, 27 февраля в полицию от скорой помощи поступило сообщение об обнаружении тела.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаным ранением живота, черепно-мозговой травмой обнаружено тело 51-летнего хозяина квартиры».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти мужчины проводится проверка.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаным ранением живота, черепно-мозговой травмой обнаружено тело 51-летнего хозяина квартиры».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти мужчины проводится проверка.
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