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  • 28.02, 10:31

Тело израненного москвича нашли в квартире на Рублёвском шоссе

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Тело израненного москвича нашли в квартире на Рублёвском шоссе

Тело израненного москвича нашли в квартире на Рублёвском шоссе

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины, тело которого с колото-резаными ранами и травмой головы было найдено в одной из квартир на Рублёвском шоссе.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД по городу, 27 февраля в полицию от скорой помощи поступило сообщение об обнаружении тела.

Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаным ранением живота, черепно-мозговой травмой обнаружено тело 51-летнего хозяина квартиры».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти мужчины проводится проверка.

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