Посетитель ТЦ в Китае уронил своих детей с четвертого этажа: фото

Два маленьких ребенка погибли в Китае, выпав из рук одного из родителей в торговом центре города Тяньцзинь.
По информации китайского портала Sina, который опубликовал фотографии последствий инцидента, трагедия разразилась 27 февраля, когда один из родителей детей шел по четвертому этажу вдоль стеклянного ограждения.
Кто именно из родителей нес детей в руках — мать или отец — не сообщается. Известно лишь, что сначала из рук взрослого выпал один ребенок, и когда тот попытался поймать малыша, второй ребенок тоже выскользнул из рук и упал. От полученных травм дети скончались.
Высота ограждения в торговом центре составляет 1,3 метра. Началось расследование обстоятельств трагедии.
Кто именно из родителей нес детей в руках — мать или отец — не сообщается. Известно лишь, что сначала из рук взрослого выпал один ребенок, и когда тот попытался поймать малыша, второй ребенок тоже выскользнул из рук и упал. От полученных травм дети скончались.
Высота ограждения в торговом центре составляет 1,3 метра. Началось расследование обстоятельств трагедии.
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