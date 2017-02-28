Зенитчики отработали прикрытие войск от воздушного налета противника

В Пензенской области по тревоге подняли зенитчиков. В рамках учений их перебросили на Тоцкий полигон — на расстояние в 500 километров от места дислокации.

По легенде они должны были прикрыть группировку войск от воздушного нападения противника.



Военнослужащие зарядили зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и открыли условный огонь по воздушным целям, успешно уничтожив авиацию неприятеля.