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  • 28.02, 09:00
Зенитчики отработали прикрытие войск от воздушного налета противника. ПВО, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зенитчики отработали прикрытие войск от воздушного налета противника

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Зенитчики отработали прикрытие войск от воздушного налета противника

Зенитчики отработали прикрытие войск от воздушного налета противника

    В Пензенской области по тревоге подняли зенитчиков. В рамках учений их перебросили на Тоцкий полигон — на расстояние в 500 километров от места дислокации.

    По легенде они должны были прикрыть группировку войск от воздушного нападения противника.

    Военнослужащие зарядили зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и открыли условный огонь по воздушным целям, успешно уничтожив авиацию неприятеля.

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