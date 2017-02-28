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  • 28.02, 09:00

«Газпром» назвал цену на газ для дальнего зарубежья в 2017 году

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«Газпром» назвал цену на газ для дальнего зарубежья в 2017 году

«Газпром» назвал цену на газ для дальнего зарубежья в 2017 году

Стоимость российского газа, экспортируемого в страны дальнего зарубежья, в 2017 году будет выше, чем в предыдущем, заявил в ходе презентации на Дне инвестора в Сингапуре зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

В 2016 году средняя цена экспорта составила 167 долларов за тысячу кубометров, а в текущем году цены экспортных контрактов «Газпрома» будут находиться в диапазоне от 180 до 190 долларов за тысячу кубометров, сообщил Александр Медведев.

В бюджет на 2017 год концерн заложил цену нефти в 48 долларов за баррель и цену газа в 166 долларов за 1 тысячу кубометров.

Андрей Круглов, заместитель председателя правления «Газпрома»: «Мы придерживаемся консервативного подхода, мы заложили в бюджет цену нефти и газа ниже текущих уровней — 48 долларов за баррель и 166 — за тысячу кубометров соответственно».

В 2016 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд кубометров. Как следует из презентации для встречи с инвесторами АТР в Сингапуре, этот объем составляет суммарное потребление газа в Японии, Сингапуре, Южной Корее и Вьетнаме. Компания обеспечила 34% европейского газового рынка и до 2025 года намерена удерживать долю до 35%, говорится в презентации.

Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома»: «В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга — каких-либо субсидий, за которые, в конечном счете, платят потребители».

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