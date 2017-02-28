Трамп сегодня объявит Конгрессу об увеличении военных расходов

Дональд Трамп пообещал «историческое» увеличение военных расходов США: об этом он сообщил накануне на встрече с губернаторами.
Источники в администрации президента США сообщили прессе некоторые детали предварительного проекта бюджета страны на следующий год. Согласно публикациям, расходы увеличат сразу на 54 миллиарда долларов. В этом году Минобороны США получило больше 600 миллиардов.
Стремление повысить расходы ведомства Трамп объяснил тем, что ранее «войны страна всегда выигрывала, а теперь проигрывает». Детали бюджета президент должен раскрыть в своем обращении к Конгрессу уже сегодня вечером.
Дональд Трамп, президент США: «Этот бюджет будет бюджетом общественной и национальной безопасности! Он будет основываться на этих двух принципах. В нем заложены исторические затраты на оборону, чтобы возродить обескровленные военные силы США в момент, когда Америка нуждается в этом больше всего».
Журналисты из числа тех, кто еще не успел попасть в опалу у Белого дома, обратились за комментарием к пресс-секретарю администрации с вопросом, не опасаются ли в администрации, что подобное вложение средств в армию будет воспринято как угроза другими странами и приведет к некоторой гонке вооружений?
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Нет. Если вы посмотрите на состояние нашей армии, ее инфраструктуры, то станет ясно, что нам нужно очень многое отремонтировать, восстановить».
А в том, что касается так называемого расследования американской прессы о якобы существовавших связях предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами, позиция Белого дома осталась незыблемой: это просто слухи.
Пресс-секретарь администрации президента на вопрос, будет ли назначен специальный прокурор по этому делу, ответил: «Специальный прокурор для чего?», и подчеркнул, что никаких доказательств таких контактов не было зафиксировано.
Шон Спайсер: «Мы снова и снова выслушиваем одни и те же истории от анонимных источников, и они ни к чему не ведут».
Стремление повысить расходы ведомства Трамп объяснил тем, что ранее «войны страна всегда выигрывала, а теперь проигрывает». Детали бюджета президент должен раскрыть в своем обращении к Конгрессу уже сегодня вечером.
Дональд Трамп, президент США: «Этот бюджет будет бюджетом общественной и национальной безопасности! Он будет основываться на этих двух принципах. В нем заложены исторические затраты на оборону, чтобы возродить обескровленные военные силы США в момент, когда Америка нуждается в этом больше всего».
Журналисты из числа тех, кто еще не успел попасть в опалу у Белого дома, обратились за комментарием к пресс-секретарю администрации с вопросом, не опасаются ли в администрации, что подобное вложение средств в армию будет воспринято как угроза другими странами и приведет к некоторой гонке вооружений?
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Нет. Если вы посмотрите на состояние нашей армии, ее инфраструктуры, то станет ясно, что нам нужно очень многое отремонтировать, восстановить».
А в том, что касается так называемого расследования американской прессы о якобы существовавших связях предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами, позиция Белого дома осталась незыблемой: это просто слухи.
Пресс-секретарь администрации президента на вопрос, будет ли назначен специальный прокурор по этому делу, ответил: «Специальный прокурор для чего?», и подчеркнул, что никаких доказательств таких контактов не было зафиксировано.
Шон Спайсер: «Мы снова и снова выслушиваем одни и те же истории от анонимных источников, и они ни к чему не ведут».
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