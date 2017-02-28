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  • 28.02, 07:29
В Калифорнии самолет упал на жилые дома. США, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Калифорнии самолет упал на жилые дома

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  • Фото: @NBCLA/ twitter.com
В Калифорнии самолет упал на жилые дома

В Калифорнии самолет упал на жилые дома

В Калифорнии самолет упал на жилые дома
  • Фото: @NBCLA/ twitter.com

    • В американском городе Риверсайд самолет Cessna 310 рухнул на жилые дома, начался пожар.

    Как передает Associated Press, не менее пяти человек получили травмы в результате катастрофы двухмоторного самолета Cessna 310 в городе Риверсайде. Частный самолет вылетел из местного аэропорта и по неустановленной пока причине рухнул на жилые дома. По предварительной информации, на борту самолета находились 4 человека.

    Самолет упал с полным баком. Начался пожар, моментально охвативший два жилых дома.

    В настоящее время подтверждена гибель одного человека, пятеро получили ранения. Федеральное авиационное управления США начало расследование причин происшествия.

    В Калифорнии самолет упал на жилые дома. США, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @NBCLA/ twitter.com

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