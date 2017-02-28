Украинские радикалы сожгли в Виннице российский флаг

Украинские националисты устроили в Виннице акцию сожжения российского триколора, приурочив ее к годовщине возвращения Крыма в состав РФ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, украинские радикалы собрались на Европейской площади в Виннице, чтобы сжечь российский флаг. Перед сожжением радикалы потоптались по нему.
Собрать многочисленный митинг радикалам не удалось. В акции приняли участие чуть больше десятка человек.
Украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что Советский Союз в 1954 году якобы должен был передать Крым США в качестве обеспечения по неоплаченному долгу, а чтобы избежать этого, СССР и передал полуостров Украине. Артёменко рассказал журналистам, что в 1920 году Россия якобы получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.
Андрей Артёменко: «Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если долг не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался „Новая Калифорния“, если кто не знает — это территория Крыма».
Поэтому, уверяет Артёменко, чтобы сохранить Крым за СССР, его и передали тогда в состав Украины. При этом Артеменко не уточнил, из каких источников получил эти данные, сообщает РИА Новости.
о планах США забрать полуостров себе. В Кремле назвали идеи Артёменко совершенно абсурдными, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.
Собрать многочисленный митинг радикалам не удалось. В акции приняли участие чуть больше десятка человек.
Украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что Советский Союз в 1954 году якобы должен был передать Крым США в качестве обеспечения по неоплаченному долгу, а чтобы избежать этого, СССР и передал полуостров Украине. Артёменко рассказал журналистам, что в 1920 году Россия якобы получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.
Андрей Артёменко: «Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если долг не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался „Новая Калифорния“, если кто не знает — это территория Крыма».
Поэтому, уверяет Артёменко, чтобы сохранить Крым за СССР, его и передали тогда в состав Украины. При этом Артеменко не уточнил, из каких источников получил эти данные, сообщает РИА Новости.
о планах США забрать полуостров себе. В Кремле назвали идеи Артёменко совершенно абсурдными, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.
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