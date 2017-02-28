Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.02, 05:58
Украинские радикалы сожгли в Виннице российский флаг. Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украинские радикалы сожгли в Виннице российский флаг

1 комментарий

Украинские радикалы сожгли в Виннице российский флаг

Украинские радикалы сожгли в Виннице российский флаг

    Украинские националисты устроили в Виннице акцию сожжения российского триколора, приурочив ее к годовщине возвращения Крыма в состав РФ.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, украинские радикалы собрались на Европейской площади в Виннице, чтобы сжечь российский флаг. Перед сожжением радикалы потоптались по нему.

    Собрать многочисленный митинг радикалам не удалось. В акции приняли участие чуть больше десятка человек.

    Украинский депутат Андрей Артёменко заявил, что Советский Союз в 1954 году якобы должен был передать Крым США в качестве обеспечения по неоплаченному долгу, а чтобы избежать этого, СССР и передал полуостров Украине. Артёменко рассказал журналистам, что в 1920 году Россия якобы получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США.

    Андрей Артёменко: «Они заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если долг не будет возвращен. В 1954 году пришел срок погашения сумм. И был проект, который назывался „Новая Калифорния“, если кто не знает — это территория Крыма».

    Поэтому, уверяет Артёменко, чтобы сохранить Крым за СССР, его и передали тогда в состав Украины. При этом Артеменко не уточнил, из каких источников получил эти данные, сообщает РИА Новости.

    Ранее украинский парламентарий заявил, что подготовил и передал в Белый дом план по снятию санкций с России. Среди предложений Артёменко было проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. Парламентарий также рассказал о планах США забрать полуостров себе. В Кремле назвали идеи Артёменко совершенно абсурдными, отметив, что Россия не может арендовать свои же территории. А в крымском правительстве посоветовали Киеву сдать кому-нибудь в аренду Луну.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru