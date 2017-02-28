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  • 28.02, 04:27

Сенат утвердил «короля банкротств» в должности министра торговли США

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Сенат утвердил «короля банкротств» в должности министра торговли США

Сенат утвердил «короля банкротств» в должности министра торговли США

Сенат утвердил «короля банкротств» в должности министра торговли США
  • Фото Associated Press © 2017, Manuel Balce Ceneta

    • Верхняя палата американского парламента утвердила в должности министра торговли США миллиардера Уилбура Росса.

    Голосование в Сенате США еще не завершено, но за кандидатуру Уилбура Росса уже проголосовали более 50 парламентариев, как требует закон. 78-летний миллиардер, основатель компании W. L. Ross & Co, известен как специалист по покупке обанкротившихся компаний для последующей перепродажи, за что СМИ окрестили его «королем банкротств».

    Журнал Forbes оценивает состояние Росса суммой 2,5 миллиарда долларов. Росс активно поддерживал 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

    Теперь Россу предстоит выполнять предвыборные обещания Трампа в области торговли и добиваться заключения «честных» торговых соглашений и сокращения торгового дефицита с Китаем и Мексикой, пишет РИА Новости.

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