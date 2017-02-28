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  • 28.02, 02:56

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом водителя автобуса в Москве

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Полиция задержала мужчину, ранившего ножом водителя автобуса в Москве

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом водителя автобуса в Москве

Задержанный доставлен в отделение полиции и уже признался в содеянном.

Столичные полицейские задержали на востоке Москвы мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на водителя автобуса 26 февраля.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в квартире одного из домов на Аллее Жемчуговой мужчину 1980 года рождения, который ранил ножом водителя автобуса. Задержанный дал признательные показания».

Нападение произошло 26 февраля на Новокосинской улице. Во время ссоры с водителем рейсового автобуса мужчина достал нож и ударил шофера в грудь. Пострадавший был госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пишет ТАСС.

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