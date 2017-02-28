В США на трассе перевернулся туристический автобус

В результате аварии на шоссе у американского города Крамер в Калифорнии более 20 человек пострадали, 1 погиб.
Как сообщают американские СМИ, водитель туристического автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После столкновения автобус, в котором находились около 30 пассажиров, перевернулся.
В результате аварии 1 погибла 55-летняя женщина, находившаяся в легковой машине. Более 20 человек получили ранения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти ведут расследование.
В результате аварии 1 погибла 55-летняя женщина, находившаяся в легковой машине. Более 20 человек получили ранения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти ведут расследование.
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