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  • 28.02, 04:27

В Подмосковье бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

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В Подмосковье бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

В Подмосковье бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

Полиция задержала в поселке Серебряные Пруды мужчину, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин с помощью игрушечного пистолета.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Сотрудниками полиции ОМВД РФ по городскому округу Серебряные Пруды задержан 38-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в совершении разбойного нападения».

В полиции также сообщили, что мужчина пришел в продуктовый магазин и потребовал деньги из кассы. При этом он угрожал им оружием, которое, как позже выяснилось, оказалось игрушечным, пишет РИА Новости.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ „Разбой“. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».

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