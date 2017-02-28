В Подмосковье бездомный с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин

Полиция задержала в поселке Серебряные Пруды мужчину, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин с помощью игрушечного пистолета.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Сотрудниками полиции ОМВД РФ по городскому округу Серебряные Пруды задержан 38-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в совершении разбойного нападения».
В полиции также сообщили, что мужчина пришел в продуктовый магазин и потребовал деньги из кассы. При этом он угрожал им оружием, которое, как позже выяснилось, оказалось игрушечным, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ „Разбой“. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».
В полиции также сообщили, что мужчина пришел в продуктовый магазин и потребовал деньги из кассы. При этом он угрожал им оружием, которое, как позже выяснилось, оказалось игрушечным, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ „Разбой“. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».
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