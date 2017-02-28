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  • 28.02, 02:56

SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году

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SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году

SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году

SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году
  • Фото: @SpaceX/ twitter.com

    • Американская компания SpaceX заявила, что пилотируемая версия грузовика Dragon будет готова к коммерческому полету с туристами уже в 2018 году.

    Как сообщается на сайте SpaceX, американская компания намерена организовать в следующем году первый коммерческий полет вокруг Луны. К спутнику Земли на пилотируемой версии грузовика Dragon отправятся двое космических туристов, которые уже заплатили за будущее путешествие.

    Сообщение пресс-службы компании SpaceX: «Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне».

    В SpaceX также сообщили, что есть и другие желающие принять участие в подобном путешествии.

    Разрабатываемый корпорацией пилотируемый корабль Dragon 2, после того, как NASA проведут испытания, планируют использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию.

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