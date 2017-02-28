SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году

Американская компания SpaceX заявила, что пилотируемая версия грузовика Dragon будет готова к коммерческому полету с туристами уже в 2018 году.
Как сообщается на сайте SpaceX, американская компания намерена организовать в следующем году первый коммерческий полет вокруг Луны. К спутнику Земли на пилотируемой версии грузовика Dragon отправятся двое космических туристов, которые уже заплатили за будущее путешествие.
Сообщение пресс-службы компании SpaceX: «Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне».
В SpaceX также сообщили, что есть и другие желающие принять участие в подобном путешествии.
Разрабатываемый корпорацией пилотируемый корабль Dragon 2, после того, как NASA проведут испытания, планируют использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию.
Сообщение пресс-службы компании SpaceX: «Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне».
В SpaceX также сообщили, что есть и другие желающие принять участие в подобном путешествии.
Разрабатываемый корпорацией пилотируемый корабль Dragon 2, после того, как NASA проведут испытания, планируют использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию.
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