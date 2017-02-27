Полиция: в ДТП с Караченцовым виновен водитель грузовика

Полиция допрашивает водителя «Газели», столкнувшейся с легковым автомобилем, в котором ехали Николай Караченцов и его близкие.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, виновником аварии в Щелковском районе Подмосковья предположительно был водитель «Газели», не заметивший выезжавшую на перекресток Toyota и врезавшийся в бок иномарки. В результате ДТП в окрестностях поселка Загорянский актер получил травму головы. Николай Караченцов, его родственница и медсестра — были экстренно доставлены в ближайшую больницу.
Сын актера Андрей подтвердил эту информацию и сообщил, что отца уже переводят в одну из столичных клиник.
В московском театре «Ленком», где актер служит с 1967 года, сообщили, что Караченцов не получил тяжелых травм, и что его состояние не вызывает у врачей серьезных опасений.
это произошло ровно 12 лет назад: в ночь на 28 февраля. Тогда в ДТП на Мичуринском проспекте Москвы актер получил страшную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.
Сын актера Андрей подтвердил эту информацию и сообщил, что отца уже переводят в одну из столичных клиник.
В московском театре «Ленком», где актер служит с 1967 года, сообщили, что Караченцов не получил тяжелых травм, и что его состояние не вызывает у врачей серьезных опасений.
это произошло ровно 12 лет назад: в ночь на 28 февраля. Тогда в ДТП на Мичуринском проспекте Москвы актер получил страшную черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме и перенес несколько тяжелейших операций.
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