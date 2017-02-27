ЦСКА обыграл «Йокерит» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз обыграли финский «Йокерит», завоевав путевку в ¼ финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбу на 76-й минуте забросил Джефф Плэтт. Счет в серии до четырех побед стал 4–0 в пользу армейцев. Московский ЦСКА стал вторым участником ¼ финала после петербургского СКА.
В следующем раунде хоккеисты ЦСКА встретятся с победителями противостояния между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». «Локомотив» ведет в серии со счетом 3–1, напоминает ТАСС.
Шайбу на 76-й минуте забросил Джефф Плэтт. Счет в серии до четырех побед стал 4–0 в пользу армейцев. Московский ЦСКА стал вторым участником ¼ финала после петербургского СКА.
В следующем раунде хоккеисты ЦСКА встретятся с победителями противостояния между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». «Локомотив» ведет в серии со счетом 3–1, напоминает ТАСС.
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