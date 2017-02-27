Трамп: 10 лет я не звонил в Россию

Трамп ответил на вопросы журналистов о своих контактах с Россией.
Во время встречи с представителями страховых медицинских организаций, состоявшейся в Белом доме, журналисты забросали вопросами президента США о связях с Россией. В частности, был задан вопрос о том, поддерживает ли он идею назначения специального прокурора для проведения расследования информации о связях людей из окружения Трампа с Россией.
Дональд Трамп, президент США: «Я не звонил в Россию последние 10 лет».
Напомним, The New York Times, в нескольких своих статьях утверждает, что американские спецслужбы собрали сведения о телефонных разговорах лиц из предвыборного штаба Трампа. Якобы они в течение года до выборов вступали в контакты с сотрудниками российской разведки. В числе этих лиц был назван бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт. Сам он назвал эту информацию безосновательными домыслами журналистов. Представители Трампа также заявили, что эти утверждения газеты не содержат ничего кроме лжи.
Эти статьи стали одной из причин конфликта между Белым домом и СМИ, который разгорается все сильнее. Трамп неоднократно назвал фальшивыми и лживыми сообщения, что многих ведущих американских СМИ и отказался отвечать на вопросы журналистов таких изданий. В пятницу репортеров нескольких ведущих телеканалов и газет, включая The New York Times и CNN не пустили на регулярный брифинг администрации Белого дома. К скандалу подключилась Ассоциация корреспондентов Белого дома, осудившая подобную дискриминацию. После этого Трамп заявил, что в этом году традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, запланированный на 29 апреля, будет проходить без него.
Дональд Трамп, президент США: «Я не звонил в Россию последние 10 лет».
Напомним, The New York Times, в нескольких своих статьях утверждает, что американские спецслужбы собрали сведения о телефонных разговорах лиц из предвыборного штаба Трампа. Якобы они в течение года до выборов вступали в контакты с сотрудниками российской разведки. В числе этих лиц был назван бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт. Сам он назвал эту информацию безосновательными домыслами журналистов. Представители Трампа также заявили, что эти утверждения газеты не содержат ничего кроме лжи.
Эти статьи стали одной из причин конфликта между Белым домом и СМИ, который разгорается все сильнее. Трамп неоднократно назвал фальшивыми и лживыми сообщения, что многих ведущих американских СМИ и отказался отвечать на вопросы журналистов таких изданий. В пятницу репортеров нескольких ведущих телеканалов и газет, включая The New York Times и CNN не пустили на регулярный брифинг администрации Белого дома. К скандалу подключилась Ассоциация корреспондентов Белого дома, осудившая подобную дискриминацию. После этого Трамп заявил, что в этом году традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, запланированный на 29 апреля, будет проходить без него.
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