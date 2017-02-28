Франция экстрадировала в Россию калининградца, подозреваемого в убийстве продавщицы

Подозреваемый в убийстве мужчина 8 лет скрывался в Европе и выдавал себя за беженца.
Убийство 22-летней девушки произошло в Калининграде 8 лет назад.
Сообщение пресс-службы регионального СУ СК РФ: «37-летний калининградец, задержанный на территории Франции по обвинению в убийстве, совершенном в 2008 году в Калининграде, водворен в СИЗО. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2008 года в связи с убийством 22-летней девушки».
По версии следователей, 21 декабря 2008 года подозреваемый поссорился с продавщицей магазина «Формула любви», расположенного на улице Горького в Калининграде. Мужчина нанёс 22-летней девушке множество ударов ножом или другим колюще-режущим предметом, от которых она скончалась, пишет ТАСС.
Преступник уже на следующий день пересек границу России. Из Польши он отправился во Францию, где выдавал себя за беженца из Белоруссии. Там он получил документы на вымышленное имя и статус беженца. Несколько лет он жил на пособие, подрабатывая разнорабочим на стройках в Голландии, Швейцарии и Люксембурге.
Россия объявила подозреваемого в международный розыск в 2015 году. Выйти на след убийцы Интерполу помогли отпечатки пальцев, которые у подозреваемого сняли власти Франции, когда оформляли статус беженца. Мужчина был задержан в Париже в марте 2016 года.
Сообщение пресс-службы регионального СУ СК РФ: «37-летний калининградец, задержанный на территории Франции по обвинению в убийстве, совершенном в 2008 году в Калининграде, водворен в СИЗО. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2008 года в связи с убийством 22-летней девушки».
По версии следователей, 21 декабря 2008 года подозреваемый поссорился с продавщицей магазина «Формула любви», расположенного на улице Горького в Калининграде. Мужчина нанёс 22-летней девушке множество ударов ножом или другим колюще-режущим предметом, от которых она скончалась, пишет ТАСС.
Преступник уже на следующий день пересек границу России. Из Польши он отправился во Францию, где выдавал себя за беженца из Белоруссии. Там он получил документы на вымышленное имя и статус беженца. Несколько лет он жил на пособие, подрабатывая разнорабочим на стройках в Голландии, Швейцарии и Люксембурге.
Россия объявила подозреваемого в международный розыск в 2015 году. Выйти на след убийцы Интерполу помогли отпечатки пальцев, которые у подозреваемого сняли власти Франции, когда оформляли статус беженца. Мужчина был задержан в Париже в марте 2016 года.
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