Сын Николая Караченцова подтвердил, что его отец попал в ДТП

Сын артиста Николая Караченцова подтвердил, что его отец попал в автоаварию в Подмосковье и госпитализирован.
Андрей Караченцов рассказал РИА Новости все случилось по дороге в Москву.
Андрей Караченцов: «Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щёлково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела».
Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что Николай Караченцов был госпитализирован после аварии в Щёлковском районе Подмосковья. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский столкнулись автомобили Toyota и грузовая «Газель». В результате пассажиры иномарки — актер Николай Караченцов, его родственница и медсестра — были экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами.
Андрей Караченцов: «Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щёлково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела».
Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что Николай Караченцов был госпитализирован после аварии в Щёлковском районе Подмосковья. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский столкнулись автомобили Toyota и грузовая «Газель». В результате пассажиры иномарки — актер Николай Караченцов, его родственница и медсестра — были экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами.
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