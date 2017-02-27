Турчинов признался, что после госпереворота натравил на Януковича спецназ

Глава СНБО Украины Александр Турчинов признал в интервью СМИ, что в 2014 году после событий на Майдане объявил охоту на президента страны Виктора Януковича с целью «заставить его заявить об отставке».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что пытался принудить экс-президента Украины Виктора Януковича заявить об отставке, сообщает ТАСС.
Александр Турчинов, секретарь СНБО Украины: «В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив его вертолет. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев».
Турчинов признал, что приказал посадить вертолет с Виктором Януковичем в Донецке, чтобы тот подписал нужные документы, но задержать беглого президента не смог. Он рассказал, что новые власти Украины пытались разрешить возникший «юридический казус», так как в Конституции страны четко прописаны все случаи, в которых глава государства может утратить свои полномочия.
Александр Турчинов: «Согласно Конституции, президент может умереть, может заболеть, сойти с ума и его могут признать недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия „беглый президент“ в Конституции нет».
поймать и доставить в Киев Януковича», «убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем отправить в Лукьяновское СИЗО».
Александр Турчинов, секретарь СНБО Украины: «В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив его вертолет. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев».
Турчинов признал, что приказал посадить вертолет с Виктором Януковичем в Донецке, чтобы тот подписал нужные документы, но задержать беглого президента не смог. Он рассказал, что новые власти Украины пытались разрешить возникший «юридический казус», так как в Конституции страны четко прописаны все случаи, в которых глава государства может утратить свои полномочия.
Александр Турчинов: «Согласно Конституции, президент может умереть, может заболеть, сойти с ума и его могут признать недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия „беглый президент“ в Конституции нет».
поймать и доставить в Киев Януковича», «убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем отправить в Лукьяновское СИЗО».
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