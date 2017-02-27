Енот-грабитель попытался украсть сумку у американской байдарочницы: видео

В Северной Америке енот чуть было не украл вещи туристки, путешествовавшей по реке на байдарке.
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Попытка ограбления байдарочницы животным-грабителем попала на видео и оказалась в Сети. Забавный инцидент произошел на одной из рек в Северной Америке.
Как пишут «Вести. RU», жертвой ограбления чуть не стала одна из туристок, совершавшая путешествие на байдарках в компании друзей. Енот подкрался к ее лодке в момент, когда та находилась на мелководье. Поначалу зверек вел себя дружелюбно, однако внезапно вцепился в сумку с вещами и попытался стащить ее с кормы в воду.
Сообщается, что туристка сначала в испуге соскочила с лодки, но затем схватила сумку и вырвала ее из пасти животного. Потеряв добычу, енот быстро развернулся и уплыл обратно на берег.
Как пишут «Вести. RU», жертвой ограбления чуть не стала одна из туристок, совершавшая путешествие на байдарках в компании друзей. Енот подкрался к ее лодке в момент, когда та находилась на мелководье. Поначалу зверек вел себя дружелюбно, однако внезапно вцепился в сумку с вещами и попытался стащить ее с кормы в воду.
Сообщается, что туристка сначала в испуге соскочила с лодки, но затем схватила сумку и вырвала ее из пасти животного. Потеряв добычу, енот быстро развернулся и уплыл обратно на берег.
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