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  • 27.02, 22:24
Енот-грабитель попытался украсть сумку у американской байдарочницы: видео. животные, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Енот-грабитель попытался украсть сумку у американской байдарочницы: видео

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Енот-грабитель попытался украсть сумку у американской байдарочницы: видео

<nobr>Енот-грабитель</nobr> попытался украсть сумку у американской байдарочницы: видео

    В Северной Америке енот чуть было не украл вещи туристки, путешествовавшей по реке на байдарке.

    Попытка ограбления байдарочницы животным-грабителем попала на видео и оказалась в Сети. Забавный инцидент произошел на одной из рек в Северной Америке.

    Как пишут «Вести. RU», жертвой ограбления чуть не стала одна из туристок, совершавшая путешествие на байдарках в компании друзей. Енот подкрался к ее лодке в момент, когда та находилась на мелководье. Поначалу зверек вел себя дружелюбно, однако внезапно вцепился в сумку с вещами и попытался стащить ее с кормы в воду.

    Сообщается, что туристка сначала в испуге соскочила с лодки, но затем схватила сумку и вырвала ее из пасти животного. Потеряв добычу, енот быстро развернулся и уплыл обратно на берег.

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