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  • 27.02, 20:53
Полицейские обезвредили банду наркоторговцев из Ленобласти. Ленинградская область, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полицейские обезвредили банду наркоторговцев из Ленобласти

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Полицейские обезвредили банду наркоторговцев из Ленобласти

Полицейские обезвредили банду наркоторговцев из Ленобласти

    Сразу десять наркоторговцев задержаны в Выборге. Полицейские вышли на группировку, которая, по мнению правоохранителей, снабжала незаконными веществами Ленинградскую область.

    Как рассказали в МВД, участники подходили к делу серьезно. Между наркоторговцами была установлена четкая иерархия. Не забывали они и о конспирации.

    Во время обыска у торговцев обнаружили множество мобильных телефонов и банковских карт. Квартиру одного из них бойцы спецназа взяли штурмом.

    На кухне нашлись и более явные улики. Всего во время спецоперации изъяли около 700 граммов амфетамина и полкилограмма курительных смесей, так называемых спайсов. Пятеро подозреваемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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