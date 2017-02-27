Полицейские обезвредили банду наркоторговцев из Ленобласти

Сразу десять наркоторговцев задержаны в Выборге. Полицейские вышли на группировку, которая, по мнению правоохранителей, снабжала незаконными веществами Ленинградскую область.

Как рассказали в МВД, участники подходили к делу серьезно. Между наркоторговцами была установлена четкая иерархия. Не забывали они и о конспирации.



Во время обыска у торговцев обнаружили множество мобильных телефонов и банковских карт. Квартиру одного из них бойцы спецназа взяли штурмом.



На кухне нашлись и более явные улики. Всего во время спецоперации изъяли около 700 граммов амфетамина и полкилограмма курительных смесей, так называемых спайсов. Пятеро подозреваемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.