Премьера «Революции LIVE» на НТВ: безжалостный дневник гибели Российской Империи

Сегодня на НТВ — большая премьера. К столетию событий
1917-го наш канал покажет документальный проект «Революция LIVE». Шесть серий о том, как погибла Российская Империя. Безжалостный дневник последних лет и дней великой страны, которую ее народ сохранить не сумел.
Кто подтолкнул в пропасть страну, которую строили столетиями? Ответ искал обозреватель НТВ Владимир Чернышёв. Первая серия его проекта «Революция LIVE» выйдет на экраны сегодня в 23:35. Некоторые факты — уже сейчас, в сюжете корреспондента НТВ Сергея Морозова.
«Безголовая революция, — запишет 26 февраля в дневник поэтесса Зинаида Гиппиус, — отрубленная, мертвая голова». «Карташов (обер-прокурор Синода) упорно стоит на том, что это „балет“ — и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому…», — отмечает она. В тот же вечер социалисты собираются у Керенского «на чашку чая», и представитель большевиков Юренёв категоричен: нет и не будет никакой революции.
Профессор Ломоносов пишет: «В Петрограде „хвосты“ (очереди), за хлебом стоять надо 3–4 часа, за молоком — 5, за сапогами — сутки. Извозчику на чай надо уж давать рубль. Где-то на рабочих окраинах громят хлебные лавки. Что же: война. Всем нелегко».
Кировский, а тогда Путиловский завод — отсюда в город выходят, как тогда писали, «черные толпы» рабочих. Все обуты в скрипучие сапоги, одетые в коротенькие курточки по моде того времени. Рабочие бастуют. Бастуют, несмотря на то, что недавно им подняли зарплату. Чего же они хотят? Хотят — как обычно: «Долой самодержавие!» Откуда-то извлечены старые полотнища и новые прокламации, которые, как пишет Зинаида Гиппиус, «как будто пролежали в сыром подвале с 1905 года».
«Нет у революции начала», — это, конечно, про февраль 17-го. Когда все началось, и что, собственно, началось в огромной крестьянской стране? Солженицын позже опишет, как революция, крадучись, захватывает Петроград. «Толпы громят лавки и разбегаются перед полицией. Демонстранты в центр просачиваются, над полицией подшучивают: весна, улыбки». А тут еще «флешмоб» с трамваями.
К 17-му году трамваи в Питере ходят уже лет 10, и это по-прежнему транспорт богатеньких людей. Рабочий народ ходит пешком. И вот в феврале 17-го начинаются «игры» с трамваями: рабочие заходят в машину, снимают ручку управления, и машина дальше идти не может. Так — по всему городу. Откуда такая самоорганизация масс, когда еще нет соцсетей? Подробнее — в материале НТВ.
«Безголовая революция, — запишет 26 февраля в дневник поэтесса Зинаида Гиппиус, — отрубленная, мертвая голова». «Карташов (обер-прокурор Синода) упорно стоит на том, что это „балет“ — и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому…», — отмечает она. В тот же вечер социалисты собираются у Керенского «на чашку чая», и представитель большевиков Юренёв категоричен: нет и не будет никакой революции.
Профессор Ломоносов пишет: «В Петрограде „хвосты“ (очереди), за хлебом стоять надо 3–4 часа, за молоком — 5, за сапогами — сутки. Извозчику на чай надо уж давать рубль. Где-то на рабочих окраинах громят хлебные лавки. Что же: война. Всем нелегко».
Кировский, а тогда Путиловский завод — отсюда в город выходят, как тогда писали, «черные толпы» рабочих. Все обуты в скрипучие сапоги, одетые в коротенькие курточки по моде того времени. Рабочие бастуют. Бастуют, несмотря на то, что недавно им подняли зарплату. Чего же они хотят? Хотят — как обычно: «Долой самодержавие!» Откуда-то извлечены старые полотнища и новые прокламации, которые, как пишет Зинаида Гиппиус, «как будто пролежали в сыром подвале с 1905 года».
«Нет у революции начала», — это, конечно, про февраль 17-го. Когда все началось, и что, собственно, началось в огромной крестьянской стране? Солженицын позже опишет, как революция, крадучись, захватывает Петроград. «Толпы громят лавки и разбегаются перед полицией. Демонстранты в центр просачиваются, над полицией подшучивают: весна, улыбки». А тут еще «флешмоб» с трамваями.
К 17-му году трамваи в Питере ходят уже лет 10, и это по-прежнему транспорт богатеньких людей. Рабочий народ ходит пешком. И вот в феврале 17-го начинаются «игры» с трамваями: рабочие заходят в машину, снимают ручку управления, и машина дальше идти не может. Так — по всему городу. Откуда такая самоорганизация масс, когда еще нет соцсетей? Подробнее — в материале НТВ.
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