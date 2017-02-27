Кремль призвал США быть внимательнее в оценках ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США более внимательно оценивать ситуацию на востоке Украины.
В частности, Песков прокомментировал обвинения ополченцев и России в связи с нападением на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, которое произошло в пятницу.
Дмитрий Песков: «Мы считаем, что необходимо быть более внимательными в оценках ситуации, тем более в определении источника провокационных действий».
При этом Песков напомнил, что сами наблюдатели ОБСЕ не раз фиксировали, что источником провокационных действий являются украинские силовики.
Официальный представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к событиям на востоке Украине. «Мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта», отметил он.
Накануне Госдепартамент США обвинил Россию и ополченцев Донбасса в нападении на миссию ОБСЕ и несоблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Дмитрий Песков: «Мы считаем, что необходимо быть более внимательными в оценках ситуации, тем более в определении источника провокационных действий».
При этом Песков напомнил, что сами наблюдатели ОБСЕ не раз фиксировали, что источником провокационных действий являются украинские силовики.
Официальный представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к событиям на востоке Украине. «Мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта», отметил он.
Накануне Госдепартамент США обвинил Россию и ополченцев Донбасса в нападении на миссию ОБСЕ и несоблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
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