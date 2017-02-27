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  • 27.02, 20:53
Товарный поезд разорвал фуру на переезде в Ленобласти. ДТП, железные дороги, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Товарный поезд разорвал фуру на переезде в Ленобласти

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Товарный поезд разорвал фуру на переезде в Ленобласти

Товарный поезд разорвал фуру на переезде в Ленобласти

    Несколько часов назад в Ленинградской области произошло крупное ДТП.

    Недалеко от деревни Турышкино товарный поезд на ходу снес грузовик. По предварительным данным, машина выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд в тот момент, когда приближался состав.

    Из-за небольшого расстояния машинист не успел затормозить и врезался в тонар. На место оперативно прибыли медики, но спасти водителя грузовика не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

    Отмечается, что этот переезд оснащен семафорами и звуковой сигнализацией, однако там отсутствуют шлагбаумы и нет дежурного. Сейчас движение на участке Октябрьской железной дороги восстановлено.

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