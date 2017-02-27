Товарный поезд разорвал фуру на переезде в Ленобласти

Несколько часов назад в Ленинградской области произошло крупное ДТП.

Недалеко от деревни Турышкино товарный поезд на ходу снес грузовик. По предварительным данным, машина выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд в тот момент, когда приближался состав.



Из-за небольшого расстояния машинист не успел затормозить и врезался в тонар. На место оперативно прибыли медики, но спасти водителя грузовика не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.



Отмечается, что этот переезд оснащен семафорами и звуковой сигнализацией, однако там отсутствуют шлагбаумы и нет дежурного. Сейчас движение на участке Октябрьской железной дороги восстановлено.