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  • 27.02, 20:53
Лжечиновника поймали на взятке в центре Петербурга. Санкт-Петербург, взятки, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лжечиновника поймали на взятке в центре Петербурга

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Лжечиновника поймали на взятке в центре Петербурга

Лжечиновника поймали на взятке в центре Петербурга

    Полицейские задержали мошенника, требовавшего за покровительство 4 миллиона рублей.

    В центре Петербурга при получении взятки задержали мошенника. Он представлялся доверенным лицом руководства жилищного комитета.

    По предварительной информации, аферист требовал 4 миллиона рублей за оказание покровительства. Передача денег произошла в ресторане на площади Островского рядом со зданием ведомства, сотрудником которого и представился мошенник.

    Назначенную сумму за одним из столов ему вручила женщина. Однако развиться известному сценарию «днем деньги, вечером стулья» не дали сотрудники полиции.

    По словам работников ресторана, в зал вошли десять правоохранителей. Двое из них были в масках. Несмотря на участие спецназа, задержание прошло спокойно. Лжечиновник не сопротивлялся. Ведется расследование.

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