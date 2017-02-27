Лжечиновника поймали на взятке в центре Петербурга

Полицейские задержали мошенника, требовавшего за покровительство 4 миллиона рублей.

В центре Петербурга при получении взятки задержали мошенника. Он представлялся доверенным лицом руководства жилищного комитета.



По предварительной информации, аферист требовал 4 миллиона рублей за оказание покровительства. Передача денег произошла в ресторане на площади Островского рядом со зданием ведомства, сотрудником которого и представился мошенник.



Назначенную сумму за одним из столов ему вручила женщина. Однако развиться известному сценарию «днем деньги, вечером стулья» не дали сотрудники полиции.



По словам работников ресторана, в зал вошли десять правоохранителей. Двое из них были в масках. Несмотря на участие спецназа, задержание прошло спокойно. Лжечиновник не сопротивлялся. Ведется расследование.