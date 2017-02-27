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  • 27.02, 20:53
ДНР связывает обстрение в Донбассе со страхом Киева перед новым Майданом. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ДНР связывает обстрение в Донбассе со страхом Киева перед новым Майданом

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ДНР связывает обстрение в Донбассе со страхом Киева перед новым Майданом

ДНР связывает обстрение в Донбассе со страхом Киева перед новым Майданом

    Жители Донецка запасаются питьевой водой из-за прекращения работы местной фильтровальной станции. Хотя командование ВСУ и вывело с ее территории боевиков, станция по-прежнему находится под обстрелами и не может начать работу.

    Причем станция снабжает водой сразу несколько городов и поселков по обе стороны фронта. В ДНР водоснабжение пока ведется из резервных источников, а вот в Авдеевке, на той стороне, уже нет воды и электроэнергии. Промышленная зона Авдеевки — это так называемая серая зона, нейтральная территория. То есть здесь не должно быть никакого тяжелого вооружения, но вся территория вокруг усеяна осколками и воронками.

    Вопреки минским соглашениям украинская сторона вместо отвода техники начала наступление. Сейчас под обстрелами не только позиции армии ДНР, но и населенные пункты. Залпы тяжелой артиллерии хорошо слышны даже в центральных районах Донецка. В ДНР связывают обострение на фронте с тем, что в Киеве боятся возвращения неподконтрольных боевиков на Майдан. Внутри украинской армии — раскол. Отмечаются даже перестрелки между батальонами. Одни поддерживают рельсовую блокаду Донбасса, другие выступают против, поскольку страдает экономика обеих сторон.

    Президент Порошенко на словах против блокады, но приказ о разгоне нескольких десятков патриотов с большой дороги не отдает.

    В Донбассе в ответ на рельсовую блокаду объявили свои экономические санкции. Отныне весь бизнес, который здесь находится, должен перечислять налоги в бюджеты республик или попадет под внешнее управление. Дело в том, что сейчас многие предприятия с местной пропиской продолжают работать в украинском правовом русле, то есть управляются собственниками из Киева и перечисляют налоги в бюджет Украины. Именно эти предприятия пострадали от блокады в первую очередь. Из-за отсутствия сырья и сбыта остановились два завода и шахта Рината Ахметова. 15 тысяч сотрудников отправлены в вынужденный отпуск. ДНР и ЛНР готовы отказаться от бизнес-связей с Киевом и работать с другими странами, которые в состоянии обеспечивать нормальные деловые связи.

    С 1 марта в ДНР и ЛНР начинает работу штаб по введению внешнего управления на предприятиях, которые не готовы будут работать по законам республик. Как здесь говорят, украинские собственники могут продолжать платить налоги с прибыли в Киев, но после того, как заплатят налоги здесь.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Осиповой.

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