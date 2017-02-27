На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео

В Люберецком районе Московской области огнеборцы локализовали крупный пожар на складах медицинского оборудования.

По данным Центрального регионального центра МЧС РФ, огонь охватил два склада, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Локализовать возгорание удалось на площади около шести тысяч квадратных метров.



Из сообщения МЧС: «Пожар в деревне Машково удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров. Тушение пожара ведется по наивысшему номеру сложности».



В МЧС отметили, что причины пожара пока не известны. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.