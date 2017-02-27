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  • 27.02, 20:53
На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео

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На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео

На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео

На подмосковных складах с медицинским оборудованием вспыхнул огромный пожар: видео
  • Фото: KRUSKET /youtube.com

    • В Люберецком районе Московской области огнеборцы локализовали крупный пожар на складах медицинского оборудования.

    По данным Центрального регионального центра МЧС РФ, огонь охватил два склада, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Локализовать возгорание удалось на площади около шести тысяч квадратных метров.

    Из сообщения МЧС: «Пожар в деревне Машково удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров. Тушение пожара ведется по наивысшему номеру сложности».

    В МЧС отметили, что причины пожара пока не известны. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.

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