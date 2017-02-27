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  • 27.02, 20:53

Пентагон разработал план разгрома ИГ

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Пентагон разработал план разгрома ИГ

Пентагон разработал план разгрома ИГ

Министерство обороны США направило в Белый дом свои предложения по методам ведения борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Пентагон разработал меры по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» и направил соответствующие предложения главе Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По данным телекомпании, речь идет о «военных, дипломатических и финансовых мерах».

В конце января президент США Дональд Трамп потребовал от военного ведомства в течение 30 дней подготовить план разгрома ИГ.

Ранее сегодня стало известно, что президент США планирует увеличить расходы на оборону в 2018 году, при этом урезав программы помощи зарубежным странам, а также расходы на Госдепартамент.

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