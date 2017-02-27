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  • 27.02, 20:54

Опрос: американцам надоело пристрастие Трампа к Twitter

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Опрос: американцам надоело пристрастие Трампа к Twitter

Опрос: американцам надоело пристрастие Трампа к Twitter

Большинство американцев не одобряют привычку президента США Дональда Трампа общаться с народом через социальную сеть Twitter. Об этом говорят данные нового соцопроса, проведенного в Соединенных Штатах.

В ходе исследования общественного мнения, проведенного социологическим институтом Мариста, 65% респондентов отозвались о привычке Трампа делать ежедневные записи в Twitter неодобрительно. И лишь 25% считают его твиты информационно насыщенными и эффективными.

При этом исследователи отмечают, что по части точной информации 67% граждан США больше доверяют СМИ, чем президенту, который постоянно критикует журналистов и обвиняет в искажении фактов. Причем 40% опрошенных заявили, что не доверяют президенту вообще.

Склонность президента США к записям в Twitter уже стала поводом для множества шуток. Не обошлось без них и на церемонии вручения кинопремии «Оскар», во время которой ведущий Джимми Киммел написал в Twitter сообщение Трампу с вопросом: «Ты не спишь?». Глава Белого дома на эту шутку, как и на распределение наград киноакадемии, пока не ответил.

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